Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raubüberfall in Lippstadt - Polizei bittet um Hinweise

Lippstadt (ots)

Nach einem schweren Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Bahnhofstraße in Lippstadt am 18.01.2026 bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach dem bislang unbekannten Täter.

Die Tat ereignete sich an einem Sonntagabend gegen 19:25 Uhr. Ein maskierter Mann betrat den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte die anwesende Angestellte unmittelbar mit einer schwarzen Schusswaffe. Unter Vorhalt der Waffe forderte er die Herausgabe von Bargeld. Die Mitarbeiterin übergab daraufhin einen dreistelligen Geldbetrag. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß. Verletzt wurde niemand.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen und umfangreicher Ermittlungen konnte der Täter bislang nicht gefasst werden.

Täterbeschreibung:

- männlich - ca. 1,70 m groß - bekleidet mit schwarzem Hoodie "Amstaff", dunkler Hose und Nike Sneaker

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat, zum Täter oder zu verdächtigen Personen bzw. Fahrzeugen im Bereich der Tankstelle zur Tatzeit geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941/91000 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen.

HINWEIS ZUR SICHERHEIT:

In dringenden Fällen wählen Sie den Notruf 110. Da der Gesuchte möglicherweise bewaffnet ist, verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei und sprechen Sie den Tatverdächtigen nicht an!

Bilder des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/201839

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