Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand auf Friedhof in Lippstadt-Cappel - Tatverdächtige gestellt

Lippstadt (ots)

Am Dienstagabend (28. April 2026) kam es gegen 21:06 Uhr zu einem Brand auf dem Friedhof im Ortsteil Cappel.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Komposthaufen auf dem Gelände in unmittelbarer Nähe der Beckumer Straße in Brand.

Ein Zeuge hatte neben dem Feuer auch eine verdächtige Frau in Tatortnähe beobachtet, die sich zu Fuß in Richtung Cappeler Stiftsallee entfernte und einen auffälligen grünen Koffer mit sich führte, an dem Schuhe befestigt waren.

Einsatzkräfte der Polizei konnten die beschriebene Person kurze Zeit später in der Cappeler Stiftsallee antreffen. Die Frau führte mehrere persönliche Gegenstände mit sich, darunter den beschriebenen Koffer. Zudem wiesen sowohl ihre Kleidung als auch sie selbst einen starken Rauchgeruch auf.

Aufgrund der Gesamtumstände sowie vorangegangener ähnlich gelagerter Vorfälle, bei denen sie bereits sechsmal als Tatverdächtige in Erscheinung getreten war, wurde sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen.

Der Brand beschränkte sich auf den Komposthaufen, der vollständig abbrannte. Das hölzerne Behältnis wurde durch das Feuer beschädigt. Umliegende Gräber, Bäume und Hecken blieben unversehrt.

Die Polizei stellte bei der Durchsuchung der persönlichen Gegenstände der Beschuldigten unter anderem ein Feuerzeug sowie weitere potenziell brandrelevante Gegenstände sicher.

Die Ermittlungen dauern an.

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