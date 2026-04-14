Polizei Mönchengladbach

POL-MG: BMW X5 in Giesenkirchen entwendet - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Montag, 13. April, einen weißen BMW X5 an der Uhlandstraße entwendet.

Nach Angaben des Halters hatte er sein Fahrzeug gegen Mitternacht auf einem Parkstreifen abgestellt. Gegen 7.50 Uhr habe er den Diebstahl dann festgestellt.

Der BMW X5 hat das Kennzeichen MG-AK 1905.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Uhlandstraße gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des BMW geben können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (ap)

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