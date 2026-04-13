Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei fasst zwei Tatverdächtige nach Diebstahl aus Auto

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 10. April, hat ein Streifenteam gegen 13.20 Uhr auf dem Schürenweg zwei Männer bemerkt, die auffällig in geparkte Autos schauten. Eine der Personen, ein 37-Jähriger, erkannten die Polizisten aus vorangegangenen Einsätzen.

Die beiden Männer setzten ihren Weg in Richtung Bökelstraße fort und schauten dort ebenfalls in einen geparkten Opel Adam. Der 37-Jährige schlug die Scheibe des Autos mit einem Schraubendreher ein, griff in das Fahrzeug und entnahm daraus eine schwarze Damentasche. Währenddessen überwachte sein Begleiter, ein 48-Jähriger, das Umfeld.

Das Streifenteam beobachtete das gesamte Geschehen und stellte die beiden Männer unmittelbar nach der Tat. Die Polizisten fanden bei dem 37-Jährigen den eingesetzten Schraubendreher und die entwendete schwarze Damentasche.

Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeigewahrsam gebracht. Am Folgetag führte die Kriminalpolizei die Tatverdächtigen einem Haftrichter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete für den 37-Jährigen sowie 48-Jährigen Untersuchungshaft an. Beide Männer erwartet nun jeweils ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls. (at)

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