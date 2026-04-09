PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schmierereien im Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Nicht erst seit dem Osterwochenende ist es zu Sachbeschädigungen an Gedenksteinen - u.a. einem zum Gedenken an die Angehörigen der jüdischen Familien Hermanns und Joseph - im Bereich der Engelblecker Straße gekommen. Schmierereien dieser Art sind in letzter Zeit vermehrt im Stadtgebiet festgestellt worden. Schwerpunkte sind insbesondere der Bereich Geroweiher und Geropark, die Engelblecker Straße in Neuwerk sowie der Bereich um die Marienburger Straße in Windberg. Bei allen dort festgestellten Schmierereien mit Sprühfarbe handelt es sich um rechtsextreme und nationalsozialistische Symbole.

Die Polizei stellt unmissverständlich klar: Hierbei handelt es sich nicht um Bagatelldelikte oder "Streiche", sondern um schwerwiegende Straftaten. Das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung werden gemäß §§ 86a und 303 StGB konsequent verfolgt und ziehen strafrechtliche Konsequenzen nach sich. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei eindringlich an die Täter, sich der Tragweite solcher Taten bewusst zu sein.

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die derzeit in sozialen Netzwerken kursierenden Spekulationen nicht auf gesicherten Erkenntnissen beruhen. Nicht bewiesene Vorwürfe erschweren die anhängigen Ermittlungen des Polizeilichen Staatsschutzes.

Für die Aufklärung der Taten ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Insbesondere Augenzeuginnen und Augenzeugen, die im Bereich Geroweiher, Engelblecker Straße oder Marienburger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.

Jeder Hinweis kann entscheidend sein, um die Taten aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Deshalb gilt: Sollten Sie weitere sachdienliche Informationen haben, melden Sie sich bei der Polizei unter der 02161 290. (at)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 19:48

    POL-MG: 65-jährige Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Richard-Wagner-Straße Ecke Bromberger Straße ist am Mittwochabend (8. April) eine 65-jährige Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 64-jähriger Autofahrer seinen PKW an der Richard-Wagner-Straße abgestellt. Beim Öffnen der Autotür kam es zum Zusammenstoß mit einer herannahenden Radfahrerin, welche daraufhin ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 12:19

    POL-MG: Ermittlungen dauern an | Zeugensuche im Fall von Blutlachen im Bereich Bungt

    Mönchengladbach (ots) - Am 3. April berichtete die Polizei über mehrere Blutlachen im Bereich der Bungt in Mönchengladbach. Hier geht es zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6249151 Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Woher das Blut kommt, konnte bisher nicht festgestellt werden. Die Polizei Mönchengladbach bittet erneut um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren