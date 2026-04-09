Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schmierereien im Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Nicht erst seit dem Osterwochenende ist es zu Sachbeschädigungen an Gedenksteinen - u.a. einem zum Gedenken an die Angehörigen der jüdischen Familien Hermanns und Joseph - im Bereich der Engelblecker Straße gekommen. Schmierereien dieser Art sind in letzter Zeit vermehrt im Stadtgebiet festgestellt worden. Schwerpunkte sind insbesondere der Bereich Geroweiher und Geropark, die Engelblecker Straße in Neuwerk sowie der Bereich um die Marienburger Straße in Windberg. Bei allen dort festgestellten Schmierereien mit Sprühfarbe handelt es sich um rechtsextreme und nationalsozialistische Symbole.

Die Polizei stellt unmissverständlich klar: Hierbei handelt es sich nicht um Bagatelldelikte oder "Streiche", sondern um schwerwiegende Straftaten. Das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung werden gemäß §§ 86a und 303 StGB konsequent verfolgt und ziehen strafrechtliche Konsequenzen nach sich. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei eindringlich an die Täter, sich der Tragweite solcher Taten bewusst zu sein.

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die derzeit in sozialen Netzwerken kursierenden Spekulationen nicht auf gesicherten Erkenntnissen beruhen. Nicht bewiesene Vorwürfe erschweren die anhängigen Ermittlungen des Polizeilichen Staatsschutzes.

Für die Aufklärung der Taten ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Insbesondere Augenzeuginnen und Augenzeugen, die im Bereich Geroweiher, Engelblecker Straße oder Marienburger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.

Jeder Hinweis kann entscheidend sein, um die Taten aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Deshalb gilt: Sollten Sie weitere sachdienliche Informationen haben, melden Sie sich bei der Polizei unter der 02161 290. (at)

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