Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten am Regioparkring fordert eine leichtverletzte Person und erheblichen Sachschaden

MG, Odenkirchen-West (ots)

Am Dienstagabend (07.04.), gegen 19:35 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Landstraße 39 Ecke Regioparkring. Ersten Ermittlungen zu Folge befuhr ein 45-Jähriger Jüchener mit seiner PKW-Anhänger Kombination und ein 28-Jähriger Mönchengladbacher mit seinem PKW in genannter Reihenfolge die Landstraße Straße 39 aus Fahrtrichtung Autobahn kommend in Fahrtrichtung Regioparkring. Aufgrund einer Rotlicht zeigenden Baustellenlichtzeichenanlage mussten beide verkehrsbedingt anhalten. Ein 22-Jähriger PKW-Fahrer aus Waldfeucht bemerkte aus bisher nicht geklärten Gründen den Anhaltevorgang der vor ihn fahrenden Mönchengladbacher und Jüchener nicht rechtzeitig und kollidierte mit dem Heck des Mönchengladbachers. Dieser wiederrum wurde auf den Anhänger des vor ihm wartenden Jücheners geschoben. Durch die Kollision erlitt der 22-Jährige leichte Verletzungen und musste zur Beobachtung einem Krankenhaus zugeführt werden. Es entstand an allen PKW und dem Anhänger erheblicher Sachschaden. Die PKW der aus Waldfeucht und aus Mönchengladbach stammenden Personen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Landstraße 39 im Bereich des Regioparkrings in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die weiteren Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat Mönchengladbach durch. (Bi.)

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