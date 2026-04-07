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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte beschmieren Gedenksteine und einen Stromverteilerkasten - Polizei bittet um Hinweise

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben zwischen Samstag und Sonntag, 5. April, zwei jüdische Gedenksteine und einen Stromverteilerkasten an der Engelblecker Straße, in Höhe des Friedhofs Neuwerk, mit Farbe beschmiert. Bei den Verunreinigungen handelt es sich um nationalsozialistische Symbole. Die Tatzeit liegt zwischen 20 Uhr und 8 Uhr.

Der Staatsschutz der Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Die Schmierereien wurden bereits unkenntlich gemacht.

Die Ermittler bitten Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Urhebern der Verunreinigungen machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (at)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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