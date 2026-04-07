Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall auf der Heerstraße: Unbekannter kollidiert mit Baum | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagmorgen, 4. April, meldete ein Zeuge der Polizei, dass ein Auto auf der Heerstraße verunfallt sei. Die Polizeibeamten fanden vor Ort einen VW Tiguan ohne Insassen vor, der stark beschädigt vor einem Baum stand. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 5.25 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu Fahrzeuginsassen bzw. von der Unfallstelle flüchtenden Personen machen können. Bei dem Auto handelt es sich um einen VW Tiguan in der Farbe schwarz.

Haben Sie am fraglichen Morgen verdächtige Personen wahrgenommen oder ist Ihnen das Fahrzeug in anderer Weise aufgefallen? Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02161 290. (lh)

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