Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl eines Transporters - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Montag, 6. April, einen gelben Mercedes-Benz Sprinter an der Reinersstraße entwendet.

Nach Angaben des Halters hatte er sein Fahrzeug am Montagmorgen gegen 4 Uhr im Bereich eines Schotterplatzes an der Reinersstraße abgestellt. Gegen 11.50 Uhr habe er dann den Diebstahl festgestellt.

Der Mercedes Sprinter hat das Kennzeichen MG-NB 65.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Reinersstraße gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (ap)

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