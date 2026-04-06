Polizei Mönchengladbach

POL-MG: POL-MG: Verkehrsunfall auf der Ferdinand-Strahl-Str./Aachener Straße: 75-jähriger PKW-Führer schwer verletzt

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Mönchengladbach (ots)

Am Ostermontag, 06.04.2026, ist es gegen 13:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Ferdinand-Strahl-Straße/Ecke Aachener Straße gekommen, bei dem der 75-jährige Fahrzeugführer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen hatte der PKW-Führer die Aachener Straße stadtauswärts befahren, als er aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn abkam und einen Laternenmast überfuhr. Mit einem Krankenwagen wurde der PKW-Führer in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund großflächig auslaufender Betriebsstoffe wurde die FW MG angefordert, welche die Aachener Straße reinigte. Der zuständige Versorger kümmerte sich um die Sicherung des beschädigten Laternenmastes. Die Aachener Straße wurde für Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (ab)

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