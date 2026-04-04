Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Carfriday - Polizei MG zieht überwiegend positive Bilanz

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Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 3. April, hatte die Polizei Mönchengladbach mit dem Verkehrsdienst die Tunerszene im Blick. Der Schwerpunkt dabei lag auf der Kontrolle von technisch veränderten Fahrzeugen.

Die Polizei Mönchengladbach hatte am vergangenen Freitag im Rahmen des sogenannten "Carfreitags" erneut ein besonderes Augenmerk auf die Tuningszene und auffällige Fahrzeuge im Stadtgebiet gelegt. Der Schwerpunkt lag auf der Kontrolle von technisch veränderten Fahrzeugen.

Eine kleinere Gruppe autoaffiner Verkehrsteilnehmer traf sich im Verlauf des Abends auf einem Parkplatz an der Waldnieler Straße. Die Anwesenden , 16 Fahrzeuge und knapp 25 Personen, verhielten sich kooperativ und friedlich, sodass es aus polizeilicher Sicht keinen Anlass für weitergehende Maßnahmen gab.

Im fließenden Verkehr stellten die Einsatzkräfte jedoch ein Fahrzeug fest, an dem unzulässige Veränderungen vorgenommen worden waren. Unter anderem waren nicht genehmigte Folien angebracht sowie ein Heckspoiler montiert, der nicht ordnungsgemäß eingetragen war. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis.

Darüber hinaus ahndeten die Beamtinnen und Beamten mehrere Verkehrsverstöße, darunter Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie das fehlerhafte Abbiegen von Verkehrsteilnehmern, um auf Unfallgefahren aufmerksam zu machen und auf regelkonformes Verhalten zur Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer hinzuweisen.

Insgesamt verlief der Einsatz ruhig: Besondere Auffälligkeiten oder Ruhestörungen - etwa durch übermäßigen Motorenlärm - wurden in der Nacht nicht festgestellt. Die Kontrollen werden weiter fortgesetzt. (mb)

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