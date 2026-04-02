Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall mit Flucht an der Frankenstraße

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwochabend, 1. April, kam es gegen 20.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Ortsteil Bonnenbroich-Geneicken.

Nach Angaben eines 53-jährigen Anwohners an der Frankenstraße fuhr ein ihm unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen Kombi der Marke Mercedes-Benz in den Bereich eines Hauseingangs auf Höhe der Hausnummer 16. Dort hielt sich der 53-Jährige mit seinen Kindern auf.

Es sei zum Kontakt mit dem Pkw gekommen und er dadurch leicht verletzt worden. Auch die Kinder seien beinahe von dem Auto erfasst worden. Der Fahrer entfernte sich jedoch, ohne Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Mönchengladbach ermittelt vor diesem Hintergrund und fragt: Wer kann nähere Angaben zum Unfallhergang machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

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