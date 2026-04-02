Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 18-Jähriger ohne Führerschein flüchtet vor Polizei und verursacht Unfall

Mönchengladbach (ots)

Einem Streifenteam fiel am Mittwoch, 1. April, ein Auto auf der Odenkirchener Straße auf, das bereits in mehreren polizeilichen Einsätzen als Tatmittel beim Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war. Auch den 18-jährigen Fahrer - der derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist - erkannten die Polizeibeamten wieder.

Die Beamten entschieden sich daher, das Fahrzeug anzuhalten und zu kontrollieren. Der 18-Jährige ignorierte jedoch die Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Odenkirchen fort. Bei seiner Flucht kollidierte er im Bereich Kochschulstraße / Mülgaustraße mit einem Verkehrsschild sowie einem geparkten VW Golf. Anschließend verließ er sein Fahrzeug und flüchtete zu Fuß über ein weitläufiges Privatgrundstück.

Die eingesetzten Beamten fanden im zurückgelassenen Auto des 18-Jährigen dessen Ausweisdokumente, ein Mobiltelefon sowie Betäubungsmittel. Sie stellten die Gegenstände und das Fahrzeug sicher.

Ein weiteres Streifenteam traf den flüchtigen Unfallfahrer schließlich in der Nähe seiner Wohnanschrift an. Die Polizisten nahmen ihn mit zur Polizeiwache, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen den 18-Jährigen wird nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrunsicherheit infolge von Betäubungsmittelkonsum, Besitz von Betäubungsmitteln, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (at)

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