Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Eröffnung der Scooter-Werkstatt - Polizei setzt auf Aufklärung und Prävention

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Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 4. April, war die Polizei Mönchengladbach beim Eröffnungstag der neuen Scooter-Werkstatt an der Monschauer Straße vor Ort und nutzte die Gelegenheit zum direkten Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern.

Hintergrund sind steigende Unfallzahlen unter Beteiligung von E-Scootern, bei denen es zuletzt wiederholt zu Verletzten gekommen ist. Die Polizei informierte daher gezielt über Verkehrsregeln, typische Unfallursachen sowie sicheres Verhalten im Straßenverkehr.

Das Angebot stieß auf großes Interesse: Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich praxisnah beraten zu lassen. Der offene Austausch wurde von beiden Seiten positiv aufgenommen.

Ergänzend verteilten die Einsatzkräfte kleine Sicherheitsartikel, die zu mehr Sichtbarkeit im Straßenverkehr beitragen sollen.

Am Ende bleibt ein positives Fazit: Ein erfolgreicher Tag mit vielen guten Gesprächen, neuen Erkenntnissen und dem gemeinsamen Ziel, den Straßenverkehr in Mönchengladbach sicherer zu machen.

Die Polizei Mönchengladbach setzt weiterhin auf Prävention und bietet am Mittwoch (8. April) ein Scooter-Training in Kooperation mit der Jugendverkehrsschule an. Es sind noch wenige Plätze verfügbar und Anmeldungen möglich unter https://www.vw-mg.de/aktionen/jugendverkehrsschule/. (mb/et)

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