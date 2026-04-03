Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei sucht mit Diensthund und Hubschrauber nach möglicher Verletzten Person - Zeugen gesucht !

MG-Bungt (ots)

Am Freitag Morgen (03.04), gegen 08:33 Uhr, meldet ein Mönchengladbacher Bürger eine große Blutlache im Bereich der Bungt. Einsatzkräfte können bei der Absuche in der Parkanlage in der Bungt noch eine weitere größere frische Blutlache vor einer Parkbank feststellen. Ersten Ermittlungen zu Folge handelt es sich um menschliches Blut. Zum derzeitigen Zeitpunkt kann die Ursache nicht verifiziert werden. Eine Anfrage bei umliegenden Krankenhäusern nach einer Verletzten Person aus den zuvor genannten Bereichen verlief erfolglos. Ein Medizinischer Notfall, Unfall oder auch ein strafrechtlicher Hintergrund kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zur Absuche des Volksgartens und der Bungt wurde ein Diensthund und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Suchmaßnahmen nach einer Person mit Verletzungen verliefen bisher erfolgslos.

Zeugen oder Beteiligte eines möglichen Vorfalls von der Nacht von Donnerstag auf Freitag werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. (Bi.)

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