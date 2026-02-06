POL-VIE: Kempen/Niederkrüchten: Wohnungseinbrecher stehlen Schmuck
Kempen/Niederkrüchten (ots)
Am Donnerstag brachen Unbekannte zwischen 8 und 12 Uhr in ein Haus in der Von-Suttner-Straße in Kempen ein. Sie öffneten die Eingangstür gewaltsam und stahlen ersten Feststellungen zufolge Schmuck. Ebenfalls am Donnerstag brachen Unbekannte zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr in ein Haus auf der Grünewaldstraße in Niederkrüchten-Elmpt ein. Auch hier stahlen die Täter Schmuck. In beiden Fällen bittet das Kriminalkommissariat 2 in Dülken um Hinweise zu Tatverdächtigen. Nutzen Sie dafür bitte die Rufnummer 02162/377-0. /wg (83)
