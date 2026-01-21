Hauptzollamt Landshut

HZA-LA: Musikbox wird zum Schmuggelversteck Landshuter Zoll stellt 8.600 Zigaretten sicher

Landshut (ots)

Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Passau überprüften vor Kurzem bei mobilen Kontrollen auf der BAB 3 im Landkreis Deggendorf einen PKW mit bulgarischem Kennzeichen.

Auf die Frage nach mitgeführten verbrauchsteuerpflichtigen Waren gab der Fahrer, der zusammen mit einem Beifahrer unterwegs war, an, 800 Stück Zigaretten dabeizuhaben.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stießen die Zöllner auf eine große Musikbox, die sich im Kofferraum des Fahrzeugs befand. Bei der näheren Begutachtung fiel den erfahrenen Beamten auf, dass die Box schon einmal auseinandergebaut worden sein musste. Das Aufschrauben der Box brachte 7.800 Stück Zigaretten verschiedener Marken mit bulgarischen Steuerzeichen zu Tage, die dem 22-jährigen Fahrer zugeordnet werden konnten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet

Neben den 7.800 Stück Zigaretten, wurden auch die 800 Stück, die sich im persönlichen Gepäck des Fahrers befanden, nicht mehr als Richtmenge belassen und sichergestellt. Der Steuerschaden beträgt insgesamt 1.610 Euro.

