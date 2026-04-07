Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall an der Donker Straße - 49-jähriger Radfahrer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 6. April, ist es an der Donker Straße / Ecke Bettrather Dyck gegen 16.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Eine 66-jährige Autofahrerin fuhr auf der Donker Straße in Richtung Viersen, als es auf Höhe der Straße Bettrather Dyck zu einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer kam. Die Autofahrerin sowie der Beifahrer blieben unverletzt. Den schwer verletzten 49-jährigen Radfahrer brachte ein Rettungswagenteam in ein Krankenhaus.

Die Donker Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (at)

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