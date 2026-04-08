Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 65-jährige Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Richard-Wagner-Straße Ecke Bromberger Straße ist am Mittwochabend (8. April) eine 65-jährige Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 64-jähriger Autofahrer seinen PKW an der Richard-Wagner-Straße abgestellt. Beim Öffnen der Autotür kam es zum Zusammenstoß mit einer herannahenden Radfahrerin, welche daraufhin stürzte.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Richard-Wagner-Straße zwischen Brandenberger Straße und Webschulstraße. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei Neuss sicherte die Spuren vor Ort.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Mönchengladbach unter der Nummer 02161/29-0 zu melden. (GS)

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