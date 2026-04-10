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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fiat Ducato entwendet - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstagmorgen, 9. April, zeigte ein Mann den Diebstahl seines Autos bei der Polizei an.

Er stellte das Auto am Vorabend gegen 17.30 Uhr am Schillingstaler Weg verschlossen ab. Als er am Morgen gegen 6.40 Uhr zu seinem Auto ging, stand es dort nicht mehr.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen Fiat Ducato mit dem Kennzeichen MG-AD300.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (at)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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