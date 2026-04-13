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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kabeldieb nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Neuss / Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 12. April, hat ein 26-Jähriger offenbar mehrere Kabel von einer Ladestation für E-Autos am Ostwall in Grevenbroich gestohlen. Eine Sicherheitsfirma hatte den Diebstahl gegen 2:20 Uhr in der Nacht festgestellt und die Polizei alarmiert.

Die eingesetzten Beamten konnten im Nahbereich einen Verdächtigen in einem Auto feststellen, der sich einer Kontrolle zunächst durch Flucht entzog. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, wobei der Verdächtige mehrere Rotlichtverstöße beging. Die Nachfahrt führte mit hoher Geschwindigkeit von Grevenbroich über Jüchen nach Mönchengladbach, wo der 26-jährige Fahrer schließlich an der Hoemenstraße mit einem Randstein kollidierte und sein Fahrzeug beschädigte.

Der 26-Jährige versuchte daraufhin, zu Fuß zu flüchten, konnte von der Polizei jedoch eingeholt und gestellt werden. In seinem Besitz wurden Kabel gefunden, bei denen es sich um die Tatbeute handeln könnte. Außerdem ergab sich der Verdacht, dass der Verdächtige unter dem Einfluss von Cannabis gestanden haben könnte.

Er wurde vorläufig festgenommen und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Unbeteiligte wurden während der Verfolgung nicht gefährdet. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 22 der Polizei des Rhein-Kreis Neuss aufgenommen, weiterführende Hinweise werden unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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