POL-SO: Einbruch in Baumaschinen-Handel
Lippstadt (ots)
Ein Baumaschinen-Handel an der Nikolaus-Otto-Straße in Lippstadt war in der Zeit zwischen Dienstag (28. April), 17 Uhr, und Mittwoch (29. April), 7:45 Uhr, das Ziel eines Einbruchs.
Der oder die bislang unbekannten Täter brachen auf dem Gelände der Firma mehrere Container und ein Materiallager auf. Entwendet wurden nach bisherigen Erkenntnissen eine Rüttelplatte und ein Rasensodenschneider. Der Rasensodenschneider wurde am Mittwochmittag auf einem Grünstreifen zwischen Nikolaus-Otto-Straße und B55 gefunden.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.
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