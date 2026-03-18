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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Fahrrad

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (17.03.2026), gegen 16 Uhr, missachtete ein 54-jähriger Autofahrer beim Rechtsabbiegen von der Bürgermeister-Trupp-Straße auf die K1 den Vorrang des neben ihm auf einem Radweg fahrenden 41-jährigen E-Bikefahrers Der E-Biker verletze sich dabei leicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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