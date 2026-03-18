POL-PPRP: Unfall mit Fahrrad

Bissersheim (ots) - In den letzten Wochen wurde ein Winzerbetrieb in Bissersheim, bei Grünstadt, zu wiederholtem Mal Opfer von Straftaten. Unter anderem wurden in der Zeit vom 01.02. bis zum 14.03.2026 verschiedene Weinbergsmaterialien im Bereich des Orlenbergs gestohlen. In der Nacht vom 10.03.2026 auf den 11.03.2026 wurden auf einem anderen Gelände des gleichen Winzerbetriebs im Bereich "In den Nußäckern" sechs ...

mehr