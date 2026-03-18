POL-PPRP: Unfall mit Fahrrad
Ludwigshafen (ots)
Am Dienstag (17.03.2026), gegen 16 Uhr, missachtete ein 54-jähriger Autofahrer beim Rechtsabbiegen von der Bürgermeister-Trupp-Straße auf die K1 den Vorrang des neben ihm auf einem Radweg fahrenden 41-jährigen E-Bikefahrers Der E-Biker verletze sich dabei leicht.
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