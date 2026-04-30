Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrerin bei Unfall verletzt - grüner Kleinwagen gesucht

Möhnesee (ots)

Eine 49-jährige Motorradfahrerin wurde am Mittwochmittag (29. April) bei einem Verkehrsunfall in Möhnesee-Völlinghausen leicht verletzt. Der mutmaßliche Verursacher flüchtete.

Die Frau aus Arnsberg fuhr gegen 13:30 mit ihrer Honda CB750A auf der Straße "Im Möhnetal" in Richtung Niederbergheim. In einer Linkskurve kam ihr ein Auto entgegen, das zum Teil auf der Gegenfahrbahn fuhr, sodass es zur Kollision kam. Der Fahrer entfernte sich danach von der Unfallstelle. Die 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Bei dem Auto handelte es sich um einen grünen Kleinwagen mit SO-Kennzeichen, dessen linker Seitenspiegel bei der Kollision abgetrennt wurde. Am Steuer saß nach Zeugenangaben ein jüngerer Mann.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können oder denen ein grüner Kleinwagen ohne linken Seitenspiegel aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell