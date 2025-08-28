Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zusammenstoß mit entgegenkommendem Auto: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Steinau an der Straße (ots)

(lei) Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW ist ein Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 3196 tödlich verunglückt.

Offenbar als Schlussfahrer in einer Gruppe anderer Bikerinnen und Biker war der 63-Jährige aus Niedersachsen gegen 13.10 Uhr in Richtung Marjoß unterwegs, als er kurz nach dem Ortsausgang von Steinau aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve wohl die Kontrolle verlor, auf den Gegenfahrstreifen geriet und dort mit einem entgegenkommenden Opel Corsa zusammenstieß. Der 28 Jahre alte Autofahrer, der leicht verletzt wurde, leistete bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe, trotz sofort eingeleiteter notärztlicher Reanimationsmaßnahmen verstarb der 63-Jährige kurz darauf noch an der Unfallstelle. Die 30 Jahre alte, schwangere Beifahrerin in dem Corsa kam zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus.

Ein zur Unfallstelle hinzugezogener Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang sowie die -ursache rekonstruieren. In dem Zusammenhang wurde auch das Motorrad sichergestellt. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Landesstraße bis etwa 17 Uhr vollgesperrt; eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Polizei in Schlüchtern bittet nun um Hinweise von Unfallzeugen, die sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 melden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell