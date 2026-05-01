POL-SO: Möhnesee - Angler stirbt bei tragischem Unfall
Möhnesee (ots)
Am Maifeiertag kam es am Möhnesee zu einem tödlichen Unfall eines Anglers. Gegen 11:10 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Angler, der sich allein auf einem Schlauchboot befand, in den See fiel. Zum Unfallzeitpunkt trug der 54-jährige Dortmunder eine sogenannte Anglerhose, die sofort voll Wasser lief. Dadurch wurde der Mann unter Wasser gezogen. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Mann geborgen werden. Trotz sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen, verstarb der Angler noch an der Unglücksstelle. Eine Rettungsweste trug der Mann nicht. (RS)
Rückfragenvermerk für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell