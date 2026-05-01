Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Angler stirbt bei tragischem Unfall

Möhnesee (ots)

Am Maifeiertag kam es am Möhnesee zu einem tödlichen Unfall eines Anglers. Gegen 11:10 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Angler, der sich allein auf einem Schlauchboot befand, in den See fiel. Zum Unfallzeitpunkt trug der 54-jährige Dortmunder eine sogenannte Anglerhose, die sofort voll Wasser lief. Dadurch wurde der Mann unter Wasser gezogen. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Mann geborgen werden. Trotz sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen, verstarb der Angler noch an der Unglücksstelle. Eine Rettungsweste trug der Mann nicht. (RS)

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