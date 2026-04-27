Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Feuerwehr Wetter (Ruhr) in der Nacht zu Montag und am Montag im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Volmarstein wurde in der Nacht zu Montag um 03:29 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Heilkenstraße alarmiert. Ein Nachbar war durch den ausgelösten Rauchmelder wach geworden und hatte richtigerweise die Einsatzkräfte verständigt, da in dem betroffenen Haus niemand öffnete. Die Wohnungstür wurde durch die Einsatzkräfte mit einem Spezialwerkzeug geöffnet und die Wohnung kontrolliert. Ein Auslösegrund konnte nicht festgestellt werden, sodass die Einsatzstelle anschließend an die ebenfalls anwesende Polizei übergeben werden konnte. Der Einsatz konnte nach rund 60 Minuten beendet werden.

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Morgen um 07:42 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Köhlerwaldstraße alarmiert. Dort benötigte die Besatzung eines Rettungswagens Unterstützung beim schonenden Transport einer Person zum Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde durchgeführt, und der Einsatz konnte nach 55 Minuten beendet werden.

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde um 13:05 Uhr erneut alarmiert. Diesmal ging es zu einem Hilfeleistungseinsatz in der Bahnhofstraße. Dort hatte ein Lkw aufgrund nicht gesicherter Ladung altes Frittierfett verloren und dieses auf der Bahnhofstraße sowie weiteren angrenzenden Straßen verteilt. Der Bereich wurde durch die Einsatzkräfte abgesichert. Durch den ebenfalls alarmierten Stadtbetrieb wurde eine Fachfirma mit der Beseitigung der Verunreinigung beauftragt. Während der Reinigungsarbeiten kam es zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Der Einsatz der Feuerwehr konnte nach gut zwei Stunden beendet werden.

Um 16:52 Uhr wurde die Löscheinheit Grundschöttel ebenfalls zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Hünnebecker Straße alarmiert. Dort benötigte die Besatzung eines Rettungswagens Unterstützung beim Transport einer Person zum Fahrzeug. Die Tragehilfe konnte durchgeführt werden, und der Einsatz wurde nach 30 Minuten beendet.

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