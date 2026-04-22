FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Supermarkt
Wetter (Ruhr) (ots)
Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am heutigen Mittwoch um 14:46 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Supermarkt an der Osterfeldstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war das Objekt vorbildlich geräumt, sodass der Angriffstrupp direkt zur Erkundung vorgehen konnte. Hierbei wurde festgestellt, dass ein Rauchmelder aufgrund von Bauarbeiten ausgelöst hatte. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen, und alle Kräfte konnten diesen nach 30 Minuten beenden.
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Feuerwehr Wetter (Ruhr)
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