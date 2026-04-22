FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Supermarkt

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel wurden am heutigen Tag um 11:47 Uhr zu einer Person in Notlage auf einem Betriebsgelände an der Ruhrstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich die Lage wie folgt dar: Drei Mitarbeiter einer Fremdfirma führten mithilfe eines Hubsteigers Arbeiten in etwa drei Metern Höhe durch. Während dieser Tätigkeiten geriet die Hand eines Mitarbeiters zwischen eine Wand und die ...

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