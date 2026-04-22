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Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Supermarkt

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am heutigen Mittwoch um 14:46 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Supermarkt an der Osterfeldstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war das Objekt vorbildlich geräumt, sodass der Angriffstrupp direkt zur Erkundung vorgehen konnte. Hierbei wurde festgestellt, dass ein Rauchmelder aufgrund von Bauarbeiten ausgelöst hatte. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen, und alle Kräfte konnten diesen nach 30 Minuten beenden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Patric Poblotzki
Telefon: 0173-5132151
E-Mail: patric.poblotzki@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

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