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Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: 2 Brandmeldealarme fordern Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Morgen

Wetter (Ruhr) (ots)

Am Montagmorgen wurden um 06:38 Uhr die Löscheinheiten Wengern und Esborn sowie die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb im Gewerbegebiet "Auf der Bleiche" alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnte lediglich eine Dampfbildung in einer Halle festgestellt werden, welche die Brandmelder auslöste. Nach weiterer Erkundung war diese Dampfbildung auf eine ausgefallene Absauganlage zurückzuführen. Der Hallenbereich wurde entsprechend gelüftet und die Einsatzstelle an den Betriebsleiter übergeben. Die ehrenamtlichen Kräfte konnten den Einsatz nach 1 Stunde und 20 Minuten beenden.

Um 07:54 Uhr löste die Brandmeldeanlage des Betriebes erneut aus. Diesmal wurden durch die Kreisleitstelle die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter sowie der Tagesdienst zur Einsatzstelle entsandt. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass erneut eine produktionsbedingte Dampfbildung in Verbindung mit einer defekten Absauganlage zur Auslösung führte. Die Einsatzstelle konnte nach 30 Minuten an den Betriebsleiter übergeben werden und die Kräfte kehrten im Anschluss an Ihre Standorte zurück.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Pressestelle
André Kalthoff
Mobil: 0176-11632064
E-Mail: andre.kalthoff@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

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