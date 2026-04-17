Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Abend für die Löscheinheit Alt-Wetter

Wetter (Ruhr) (ots)

Die ehrenamtlichen Kräfte der Löscheinheit Alt-Wetter wurden am Donnerstag, den 16.04.2026, um 19:55 Uhr zu einer Verunreinigung auf einem Parkplatz in der Beethovenstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Kräfte konnte eine Fläche von fünf Quadratmetern festgestellt werden, die mit Motoröl verunreinigt war. Der Bereich wurde abgesichert, und die Einsatzstelle wurde anschließend an die Rufbereitschaft des Stadtbetriebs übergeben. Die Kräfte konnten den Einsatz nach rund einer Stunde beenden.

Auf dem Rückweg zum Standort kam die Besatzung des Fahrzeugs an einem Verkehrsunfall auf der Grundschötteler Straße vorbei. Aufgrund eines missglückten Abschleppversuchs war es zu dem Unfall gekommen. Die Einsatzstelle wurde zunächst abgesichert, und das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug wurde nachgefordert, da Betriebsmittel ausgelaufen waren. Diese wurden abgestreut und durch die Rufbereitschaft des Stadtbetriebs der Entsorgung zugeführt. Ein beschädigtes Straßenschild wurde ebenfalls durch den Stadtbetrieb gesichert. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, und die Einsatzstelle wurde nach rund 60 Minuten an die Polizei übergeben.

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