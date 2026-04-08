Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Löscheinheit Esborn gestern mehrfach gefordert

Wetter (Ruhr) (ots)

Zunächst ging es um 19:42 Uhr zu einer gemeldeten Kraftstoffspur auf der Bergstraße, Ecke Memelstraße. Die durchgeführte Erkundung ergab, dass ein Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts aus Hagen kommend über mehrere Straßen Dieselkraftstoff verloren hatte. Einige Kreuzungsbereiche wurden mit Warnschildern abgesichert und die Einsatzstelle zur Beseitigung der Verunreinigung an die Rufbereitschaft des Stadtbetriebs übergeben. Der Einsatz der Feuerwehr konnte nach 45 Minuten beendet werden.

Noch auf der Rückfahrt zum Gerätehaus wurden die Kräfte der Löscheinheit Esborn zu einem überörtlichen Einsatz nach Gevelsberg alarmiert. Dort unterstützte die Besatzung der zwei Gerätewagen die Bekämpfung eines Flächenbrandes. Parallel stellte die Besatzung des Löschgruppenfahrzeugs den Grundschutz für das Stadtgebiet Gevelsberg an der Hauptwache sicher. Die Kräfte konnten den Einsatz nach rund fünf Stunden beenden. Für weitere Informationen wird an die Pressestelle der Feuerwehr Gevelsberg verwiesen.

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