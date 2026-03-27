Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - weitere drei Einsätze am Abend und in der Nacht

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Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Alt-Wetter wurden gestern Abend um 17:00 Uhr zu einem Betriebsunfall in der Straße "An der Knorr-Bremse" alarmiert. Der Anrufer gab an, dass eine Person unter einem 1,6 Tonnen schweren Stapler eingeklemmt sei. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die Person bereits nicht mehr eingeklemmt und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Ein vorsorglich durch die Kreisleitstelle bestellter Rettungshubschrauber konnte seinen Flug abbrechen, und die Feuerwehrkräfte beendeten den Einsatz nach 25 Minuten mit der Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei.

Auf der Rückfahrt vom vorherigen Einsatz wurde das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Löscheinheit Alt-Wetter über Funk zu einer gemeldeten Ölspur in der Weststraße alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine punktuelle Verunreinigung mit Kraftstoff fest. Die Flecken wurden abgestreut, und zur Warnung des Verkehrs wurden zwei Warnschilder aufgestellt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, und der Einsatz konnte nach 20 Minuten beendet werden.

Heute Nacht um 02:10 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Löscheinheit Grundschöttel aus dem Bett geholt. In einem Wohnhaus in der Straße "Eilper Höhe" wurde eine Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür gemeldet. Ein Ausrücken war jedoch nicht erforderlich, da der Hausnotrufdienst schließlich Angehörige erreichen konnte, die mit einem Schlüssel zur Einsatzstelle kamen.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne und kostenlos verwendet werden.

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