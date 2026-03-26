Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Notruf aus Wohn- und Geschäftshaus in der Bahnhofstraße

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter sowie Grundschöttel und der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurden am heutigen Mittag um 13:31 Uhr zu einem Einsatz in der Bahnhofstraße alarmiert. Anwohner hatten dort Brandgeruch im Treppenhaus wahrgenommen und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten sich die Anwohner bereits gegenseitig gewarnt und waren ins Freie gegangen.

Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte das Treppenhaus mit einer Wärmebildkamera. Parallel dazu teilte eine Mitarbeiterin einer Arztpraxis in dem Gebäude mit, dass vor dem Eintreffen der Feuerwehr in einer Mikrowelle in der Praxis ein Körnerkissen gequalmt habe, welches für den Brandgeruch verantwortlich gewesen sei. Die Mikrowelle sowie das Körnerkissen wurden mittels Wärmebildkamera noch auf Glutnester kontrolliert. Da diese nicht festgestellt werden konnten, wurde das Treppenhaus anschließend mit einem akkubetriebenen Lüfter vom Brandgeruch befreit, und die Kräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz nach 30 Minuten beenden.

Hinweis der Feuerwehr: Körnerkissen dürfen niemals unbeaufsichtigt erhitzt oder genutzt werden, da ansonsten Brandgefahr besteht. Bitte achten Sie stets auf eine sichere Handhabung.

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