Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Feuerwehr Wetter (Ruhr) an den Ostertagen bisher 5-mal im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Am Karfreitag wurden um 18:12 Uhr die Löscheinheit Alt-Wetter sowie die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel zur Unterstützung des Rettungsdienstes im Ortsteil Alt-Wetter alarmiert. Die ehrenamtlichen Kräfte sperrten die Straße vor dem Gebäude und unterstützten den Rettungsdienst beim schonenden Transport des Patienten über die Drehleiter zum bereitstehenden Rettungswagen. Nach circa 45 Minuten konnte dieser Einsatz beendet werden.

Am Ostersamstag wurde um 10:54 Uhr die Löscheinheit Esborn zu einer Ölspur auf der Vogelsangerstr. alarmiert. Durch die Kameradinnen und Kameraden wurde die Situation erkundet und entsprechende Ölspurwarnschilder aufgestellt. Im Anschluss übernahm dann der Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) die Einsatzstelle und die eingesetzten Kräfte konnten den Einsatz nach 45 Minuten beenden.

Am Abend wurden dann um 19:29 Uhr die Löscheinheiten Volmarstein und Grundschöttel zu einem gemeldeten Kaminbrand in die Bachstraße alarmiert. Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später die Einsatzstelle erreichten, konnte nur ein normaler Kaminbetrieb festgestellt werden. Der Kamin sowie der Kaminzug wurden durch die ehrenamtlichen Feuerwehrleute entsprechend kontrolliert und auch hierbei konnte kein Schadenfeuer festgestellt werden. Dieser Einsatz endete nach 30 Minuten.

In der Nacht zum Ostersonntag wurde um 02:39 Uhr die Löscheinheit Esborn zu einer Türöffnung für den Rettungsdienst alarmiert. Der zum Zeitpunkt der Alarmierung bereits eingetroffenen Rettungswagenbesatzung war es jedoch möglich, kurzfristig einen Zugang zum Patienten zu erlangen, sodass ein Ausrücken nicht mehr erforderlich war.

Am Sonntagabend alarmierte die Leitstelle um 20:57 Uhr die Löscheinheit Grundschöttel mit dem Stichwort "Hindernis auf Straße". Ein größerer Baum war umgestürzt und blockierte die Fahrbahn der Straße "Am Stoppenberg". Die eingesetzten Kräfte zerkleinerten den Baum mit einer Kettensäge, räumten diesen anschließend beiseite und reinigten grob die Fahrbahn. Nach 50 Minuten konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden und die ehrenamtlichen Einsatzkräfte zum Standort zurückkehren.

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