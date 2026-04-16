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Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - unklare Rauchentwicklung sorgt für Feuerwehreinsatz in der Innenstadt

FW-EN: Wetter - unklare Rauchentwicklung sorgt für Feuerwehreinsatz in der Innenstadt
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Wetter (Ruhr) (ots)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde heute um 13:03 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung in Verbindung mit einer Geruchsbelästigung im Bereich der Kaiserstraße alarmiert. Auf der Anfahrt stellten die eingesetzten Kräfte fest, dass die Rauchentwicklung aus dem Hinterhof eines Wohn- und Geschäftshauses in der Kaiserstraße kam. Bei Eintreffen wurde festgestellt, dass eine Person unerlaubt in größerem Umfang Grünabfälle verbrannte. Da der Betreiber keine Löschmittel bereitgehalten hatte, wurde das Feuer von einem Trupp mit Wasser abgelöscht und anschließend auseinandergezogen, um auch die letzten Glutnester zu erreichen. Abschließend wurde der Bereich mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, und die Feuerwehrkräfte konnten den Einsatz nach rund einer Stunde beenden.

Für die Dauer der Löscharbeiten kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der Kaiserstraße, die von der ebenfalls anwesenden Polizei koordiniert wurden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung der Quelle "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Patric Poblotzki
Telefon: 0173-5132151
E-Mail: patric.poblotzki@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

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