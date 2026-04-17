Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Person in Notlage

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel wurden am heutigen Tag um 11:47 Uhr zu einer Person in Notlage auf einem Betriebsgelände an der Ruhrstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich die Lage wie folgt dar: Drei Mitarbeiter einer Fremdfirma führten mithilfe eines Hubsteigers Arbeiten in etwa drei Metern Höhe durch. Während dieser Tätigkeiten geriet die Hand eines Mitarbeiters zwischen eine Wand und die Arbeitsmaschine. Infolgedessen stoppte der Hubsteiger und ließ sich nicht mehr steuern.

Zur Einleitung der Rettungsmaßnahmen wurde zunächst eine unverletzte Person über eine Steckleiter aus dem Arbeitskorb gerettet. Ein erneuter Versuch, die Maschine in Betrieb zu nehmen, blieb jedoch erfolglos. Daraufhin wurde die verletzte Person über die Drehleiter gerettet und dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben. Ein dritter Mitarbeiter wurde ebenfalls unverletzt mithilfe der Drehleiter zu Boden gebracht.

Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben. Der Einsatz der Feuerwehr konnte nach rund 60 Minuten beendet werden.

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