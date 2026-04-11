Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und SSV Ulm 1846 - Rostocker Polizei zieht Bilanz

Rostock (ots)

Am Samstag, dem 11.04.2026, hat im Rostocker Ostseestadion das Fußballspiel der 3. Bundesliga zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem SSV Ulm 1846 stattgefunden. Das Spiel war im Vorfeld als Grundsicherungsspiel eingestuft worden. In allen Phasen des polizeilichen Einsatzes kam es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen. Insgesamt befanden sich 128 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz. Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 19:50 Uhr vorliegenden Erkenntnisse. Während des Spiels zündeten Anhänger der Heimmannschaft Pyrotechnik. Die Handlungen wurden videografiert und müssen nun ausgewertet werden. Gegen die Verdächtigen wird wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

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