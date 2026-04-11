POL-HRO: Einbruch in Lagerhalle für Pflanzenschutzmittel in Broderstorf
Broderstorf (ots)
In der Nacht vom 10.04.2026 auf den 11.04.2026 kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle für Pflanzenschutzmittel.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter über die Rückseite des Geländes Zutritt und öffneten gewaltsam die Tür zur Lagerhalle.
Die unbekannten Täter entwendeten etwa 1.000 Liter Pflanzenschutzmittel. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Broderstorf nimmt jede Polizeidienststelle sowie die Polizei in Sanitz unter der Telefonnummer 038209 / 440 entgegen.
Nils Tiede
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