Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schuppenbrand in Heiligenhagen bei Satow - Sachschaden von rund 10.000 Euro

Satow/ Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Tag kam es zur Mittagszeit in Heiligenhagen, Gemeinde Satow, zu einem Schuppenbrand, der den Einsatz von Polizei und Feuerwehr erforderlich machte.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl eines massiven Nebengebäudes auf einem Grundstück in der Büdnerreihe bereits in Flammen. Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Heiligenhagen und Satow übernahmen umgehend die Brandbekämpfung und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 64-jährige Grundstückseigentümer kurz vor Brandausbruch eine Feuerschale betrieben, in der Gartenabfälle verbrannt wurden. Es wird vermutet, dass Funkenflug in Verbindung mit den vorherrschenden Windverhältnissen das Feuer auf das Nebengelass übergreifen ließ. In der Folge brannte der Dachstuhl des Schuppens vollständig aus. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese erfolgen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung sowie eines möglichen Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz.

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