PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schuppenbrand in Heiligenhagen bei Satow - Sachschaden von rund 10.000 Euro

Satow/ Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Tag kam es zur Mittagszeit in Heiligenhagen, Gemeinde Satow, zu einem Schuppenbrand, der den Einsatz von Polizei und Feuerwehr erforderlich machte.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl eines massiven Nebengebäudes auf einem Grundstück in der Büdnerreihe bereits in Flammen. Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Heiligenhagen und Satow übernahmen umgehend die Brandbekämpfung und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 64-jährige Grundstückseigentümer kurz vor Brandausbruch eine Feuerschale betrieben, in der Gartenabfälle verbrannt wurden. Es wird vermutet, dass Funkenflug in Verbindung mit den vorherrschenden Windverhältnissen das Feuer auf das Nebengelass übergreifen ließ. In der Folge brannte der Dachstuhl des Schuppens vollständig aus. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese erfolgen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung sowie eines möglichen Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 13:54

    POL-HRO: E-Scooter ohne Kennzeichen führt zu Drogenfund - 27-Jähriger in Untersuchungshaft

    Rostock (ots) - Am Donnerstagvormittag, dem 09. April 2026, gegen 07:30 Uhr, fiel Beamten des Polizeireviers Dierkow im Kurt-Schumacher-Ring eine männliche Person auf, die mit einem E-Scooter ohne erforderliches Versicherungskennzeichen unterwegs war. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 27-jährige Deutsche das Fahrzeug ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 13:51

    POL-HRO: Polizei stellt Einbrecher auf frischer Tat - 36-Jähriger in Haft

    Rostock (ots) - Am späten Abend des 8. April 2026, gegen 23:30 Uhr, informierte eine 49-jährige Rostockerin telefonisch die Polizei darüber, dass sie über ihre Videoüberwachung eine verdächtige Person an ihrer Gartenlaube in Lütten Klein beobachten könne. Auf den Bildern sei zu erkennen, wie sich der ihr unbekannte Mann unbefugt Zutritt zu der Laube verschaffe. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren