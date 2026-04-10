Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt Einbrecher auf frischer Tat - 36-Jähriger in Haft

Rostock (ots)

Am späten Abend des 8. April 2026, gegen 23:30 Uhr, informierte eine 49-jährige Rostockerin telefonisch die Polizei darüber, dass sie über ihre Videoüberwachung eine verdächtige Person an ihrer Gartenlaube in Lütten Klein beobachten könne. Auf den Bildern sei zu erkennen, wie sich der ihr unbekannte Mann unbefugt Zutritt zu der Laube verschaffe.

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Rostock begaben sich umgehend zur betroffenen Kleingartenanlage in der Ostseeallee. In der entsprechenden Parzelle stellten die Beamten eine männliche Person in der Gartenlaube fest. Dabei handelte es sich um einen 36-jährigen Deutschen.

Der wegen gleichgelagerter Delikte mehrfach polizeibekannte Mann war bereits am Nachmittag desselben Tages in derselben Kleingartenanlage aufgefallen. Ein Gartenbesitzer hatte den Mann zuvor schlafend in einer aufgebrochenen Laube angetroffen und die Polizei informiert.

Der 36-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,32 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock wurde der Mann vorläufig festgenommen. Am folgenden Tag erfolgte die Vorführung vor dem Haftrichter. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell