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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pflanzenschutzmittel gestohlen: Polizei gibt Tipps zur Diebstahlsprävention

Groß Brütz/Brüsewitz (ots)

Aus einem Agrarbetrieb in Groß Brütz bei Brüsewitz haben unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag größere Mengen Pflanzenschutzmittel entwendet.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge haben sich die Täter im Zeitraum von Mittwoch, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 07:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle auf dem Betriebsgelände in der Straße "An der Kegelbahn" verschafft. In der Folge wurden größere abgepackte Mengen an Pflanzenschutzmittel (Pestizide, Herbizide und Fungizide) im flüssigen Zustand in ein Tatfahrzeug verladen und entwendet. Der Stehlschaden wird dabei auf 50.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spurenmaterial und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Aus gegebenem Anlass weißt die Polizei ausdrücklich auf Sicherungsmaßnahmen in den Landwirtschaftsbetrieben hin. Um insbesondere in dieser Jahreszeit mögliche Diebstahlshandlungen von Pflanzenschutzmittel zu verhindern, hat das LKA M-V im vergangenen Jahr Tipps zur Diebstahlsprävention im Agrarbereich veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108748/6031322

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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