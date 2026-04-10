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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der L06 bei Vielank

Vielank/Lübtheen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L06 nahe Vielank sind am gestrigen Abend drei Personen verletzt worden, darunter eine Person schwer.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 48-jähriger Fahrer eines Opel die L06 aus Richtung Neu Jabel kommend. Hinter ihm fuhr ein 39-jähriger Fahrer eines VW. Gegen 18:20 Uhr soll der Opel-Fahrer im Kreuzungsbereich zunächst nach rechts abgebogen sein, bevor er unmittelbar wieder auf die L06 zurückkehrte, um in die entgegengesetzte Fahrtrichtung zu wechseln. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem nachfolgenden VW.

Der Fahrer des Opel wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Schwerin geflogen. Nach aktuellem Stand erlitt der Mann schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Die Beifahrerin des Opel musste durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der VW-Fahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, konnte nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte jedoch vor Ort verbleiben.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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