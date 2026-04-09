Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 70-jähriger leistet nach Trunkenheitsfahrt Widerstand

Schwerin (ots)

Am Mittwochabend konnte die Polizei dank eines Zeugenhinweises eine Trunkenheitsfahrt in Schwerin aufdecken. Der 70-jährige deutsche Fahrzeugführer leistete im weiteren Verlauf erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten.

Der Mann wurde am Abend gegen 21:20 Uhr in der Güstrower Straße durch Polizeibeamte kontrolliert. Bereits bei der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Fahrzeug wahr. Zudem zeigte der Fahrer typische alkoholbedingte Ausfallerscheinungen.

Nach Konfrontation mit dem Tatvorwurf reagierte der 70-Jährige zunächst verbal aggressiv. In der Folge widersetzte er sich den polizeilichen Maßnahmen und verweigerte einen Atemalkoholtest. Zur Durchführung einer Blutprobenentnahme sollte der Mann daraufhin zum Polizeihauptrevier verbracht werden. Beim Verbringen in den Streifenwagen leistete der Beschuldigte massiven Widerstand. Er sperrte sich aktiv gegen die Maßnahmen und trat einer 31-jährigen Polizeibeamtin ins Gesicht. Die Beamtin erlitt Schmerzen, blieb jedoch weiterhin dienstfähig.

Auch während der anschließenden Blutprobenentnahme durch einen Arzt setzte der Mann seinen körperlichen Widerstand fort.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der 70-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem war das von ihm geführte Fahrzeug nicht ordnungsgemäß zugelassen.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

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