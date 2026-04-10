Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti in der Schweriner Innenstadt - Polizei bittet um Hinweise

Schwerin (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in der Schweriner Innenstadt zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Aufgrund der festgestellten Inhalte hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Die Tatverdächtigen sind bislang unbekannt.

Am Morgen des 09.04.2026 wurde der Polizei durch einen Hinweisgeber Sachbeschädigungen in der Mecklenburgstraße sowie in der Bischofstraße gemeldet. In der darauffolgenden Nacht stellten eingesetzte Polizeibeamte weitere Graffiti am Platz der Jugend fest. Weitere Beschädigungen wurde am heutigen Morgen im Bereich Schwimmende Wiese / Schlossgarten bekannt.

Alle festgestellten Graffiti weisen verfassungsfeindliche Parolen sowie Symbole auf. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zu den Taten, möglichen Tatverdächtigen oder verdächtigen Beobachtungen im genannten Zeitraum geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224, über die Onlinewache sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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