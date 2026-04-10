PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti in der Schweriner Innenstadt - Polizei bittet um Hinweise

Schwerin (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in der Schweriner Innenstadt zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Aufgrund der festgestellten Inhalte hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Die Tatverdächtigen sind bislang unbekannt.

Am Morgen des 09.04.2026 wurde der Polizei durch einen Hinweisgeber Sachbeschädigungen in der Mecklenburgstraße sowie in der Bischofstraße gemeldet. In der darauffolgenden Nacht stellten eingesetzte Polizeibeamte weitere Graffiti am Platz der Jugend fest. Weitere Beschädigungen wurde am heutigen Morgen im Bereich Schwimmende Wiese / Schlossgarten bekannt.

Alle festgestellten Graffiti weisen verfassungsfeindliche Parolen sowie Symbole auf. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zu den Taten, möglichen Tatverdächtigen oder verdächtigen Beobachtungen im genannten Zeitraum geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224, über die Onlinewache sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 03:16

    POL-HRO: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwerverletzt

    Rostock (ots) - Am 09.04.2026 kam es gegen 19:50 Uhr in Rostock Evershagen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, in dessen Folge ein Fußgänger schwerverletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnisse überquerte der 77-jährige Fußgänger die Fahrbahn der Bertolt-Brecht-Straße auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Ehm-Welk-Straße. Der zweite Unfallbeteiligte, ein 20-jähriger Rostocker, befuhr mit seinem PKW die ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 15:35

    POL-HRO: 70-jähriger leistet nach Trunkenheitsfahrt Widerstand

    Schwerin (ots) - Am Mittwochabend konnte die Polizei dank eines Zeugenhinweises eine Trunkenheitsfahrt in Schwerin aufdecken. Der 70-jährige deutsche Fahrzeugführer leistete im weiteren Verlauf erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Der Mann wurde am Abend gegen 21:20 Uhr in der Güstrower Straße durch Polizeibeamte kontrolliert. Bereits bei der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 13:55

    POL-HRO: Mehrere Fahrzeugdiebstähle in einer Nacht - Zeuge beobachtet Täter

    Hagenow/Wittenburg/Wöbbelin (ots) - Im Landkreis Ludwigslust-Parchim haben unbekannte Täter in der Nacht zu heute zwei Fahrzeuge entwendet. Zudem versuchten sie, einen weiteren Pkw zu stehlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen gestern Abend gegen 19:30 Uhr zwei bislang unbekannte Täter versucht haben, einen Ford Kuga zu entwenden. Ein Zeuge beobachtete die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren