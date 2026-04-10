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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: E-Scooter ohne Kennzeichen führt zu Drogenfund - 27-Jähriger in Untersuchungshaft

Rostock (ots)

Am Donnerstagvormittag, dem 09. April 2026, gegen 07:30 Uhr, fiel Beamten des Polizeireviers Dierkow im Kurt-Schumacher-Ring eine männliche Person auf, die mit einem E-Scooter ohne erforderliches Versicherungskennzeichen unterwegs war.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 27-jährige Deutsche das Fahrzeug möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie ohne die erforderliche Fahrerlaubnis geführt hatte. Bei dem E-Roller handelte es sich um ein Fahrzeug mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von bis zu 25 km/h, für das eine entsprechende Fahrerlaubnis erforderlich ist.

Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen, zu denen auch die Durchsuchung der Person sowie der mitgeführten Gegenstände gehörte, stellten die Beamten in dem Rucksack des Mannes rund zwei Kilogramm Amphetamin sowie mehrere Tüten mit weiteren Betäubungsmitteln und Marihuana fest. Der geschätzte Straßenverkaufswert der aufgefundenen Betäubungsmittel beträgt mehr als 20.000 Euro. Darüber hinaus wurden ein Schlagstock sowie ein Springmesser aufgefunden und sichergestellt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock wurde der 27-jährige Mann, der derzeit keinen festen Wohnsitz besitzt, vorläufig festgenommen. Im Anschluss an die Haftvorführung wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss sowie weiterer Delikte dauern an. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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