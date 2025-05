Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Aufbruchsversuch am Geldautomaten - Zeugenaufruf der Bundespolizei

Augsburg (ots)

Am Montagmorgen (5. Mai) haben Unbekannte versucht einen Geldautomaten im Hauptbahnhof Augsburg aufzubrechen. Mitarbeiter der Deutschen Bahn fanden die Abdeckung des Automaten am Boden liegend vor und informierten die Bundespolizei. Die Beamten ermitteln und suchen Zeugen.

In der Zeit von 00:30 bis 05:00 Uhr haben bisher unbekannte Täter die Abdeckung eines Geldautomaten, welcher sich in der Südhalle im Hauptbahnhof Augsburg befindet, abgeschraubt. Die Abdeckung legten sie auf dem Boden vor dem Gerät ab. Des Weiteren wurden Aufbruchsspuren an dem Automaten festgestellt. Die Geldkassette wurde nicht entwendet.

Die Bundespolizei hat gegen die Unbekannten ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet.

Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 / 205551 - 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell