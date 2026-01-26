PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Auf schneeglatter Fahrbahn zu schnell unterwegs - Unfall

Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 20.30 Uhr im Ehrlenweg entstanden. Ein 57 Jahre alter VW-Fahrer war auf schneebedeckter Fahrbahn bei erlaubten 30 km/h eigenen Angaben zufolge deutlich zu schnell unterwegs, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen geparkten Peugeot. Dabei hatte der 57-Jährige Glück im Unglück und blieb unverletzt: bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Er wird nun bei der Bußgeldbehörde angezeigt und muss mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. Sowohl der VW als auch der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Mengen

Unterführung wird Autofahrer zum Verhängnis

Mit einem auf dem Fahrzeugdach transportierten Fahrrad ist ein 65-jähriger Toyota-Lenker am Samstag gegen 21.30 Uhr in einer Unterführung mit 2,10 Metern Höhe in der Klosterstraße hängen geblieben. An dem Liegerad entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, der Toyota blieb ersten Erkenntnissen zufolge unbeschädigt.

Mengen

Unbekannte brechen in Tiefgarage ein

Zwei Pedelecs im Wert von knapp 5.000 Euro haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus einer Tiefgarage in der Hauptstraße entwendet. Die Unbekannten brachen das Tor der Garage gewaltsam auf und stahlen die verschlossenen Fahrräder. Personen, die in diesem Zusammenhang im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 1 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Bad Saulgau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg

