Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholfahrt mit Pkw

Untermaßfeld (ots)

Am Freitagnachmittag führten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen eine Verkehrskontrolle in Untermaßfeld durch. Im Rahmen einer Alkoholkontrolle bei einem 30-jährigen Fahrzeugführer wurde festgestellt, dass dieser mehr als 1,6 Promille Alkohol in der Atemluft aufweisen konnte. Im Rahmen der strafprozessualen Maßnahmen erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus, die Sicherstellung des Führerscheins sowie die obligatorische Untersagung der Weiterfahrt. Dem Fahrzeugführer aus dem Landkreis Hildburghausen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

