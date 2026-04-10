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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schweriner Polizei stellt zwei Jugendliche nach Angriff auf 72-Jährigen - Dank an aufmerksame Zeugen

Schwerin (ots)

Donnerstagmittag konnte die Polizei zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren stellen, die zuvor einen 72-jährigen Schweriner körperlich angegriffen haben. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Zeugen, deren schnelle und präzise Hinweise maßgeblich zur raschen Aufklärung des Vorfalls beigetrage haben.

Nach bisherigen Ermittlungen kam es am Donnerstag, den 09.04.2026, gegen 12:30 Uhr im Bereich Am Stein, nahe der Keplerstraße, zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 72-jährigen Schweriner und den beiden Jugendlichen. Im Verlauf des Streits sollen die beiden Jugendlichen den 72-jährigen Deutschen körperlich angegriffen haben. Der Mann sei zu Boden gestürzt und habe sich dabei Verletzungen zugezogen. Eine medizinische Erstversorgung vor Ort war nicht notwendig.

Die beiden Tatverdächtigen seien daraufhin in Richtung der Straßenbahnhaltestelle geflüchtet. Die sofort eingesetzten Polizeibeamten überprüften an der Haltestelle Neu Zippendorf die Insassen der Straßenbahn. Dort konnten sie die beiden Jugendlichen als Tatverdächtige identifizieren und im weiteren Verlauf umfangreiche Spuren sichern.

Durch die umgehende Alarmierung der Polizei durch einen aufmerksamen Zeugen sowie durch zusätzliche Hinweise weiterer Zeugen konnte die Polizei die Identität der Täter umgehend aufklären.

Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 14-jährigen irakischen und den 15-jährigen syrischen Jugendlichen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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