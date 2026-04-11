Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden in Rostock-Schmarl

Rostock (ots)

Am 10.04.2026 kam es um 15:27 Uhr auf dem Schmarler Damm in Rostock zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Die 32-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw beabsichtigte nach links auf ein Firmengelände abzubiegen und missachtete hierbei den entgegenkommenden Verkehr. Es kam daraufhin zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw. In der Folge wurde ein weiterer, hinter dem abbiegenden Fahrzeug befindlicher Pkw in das Unfallgeschehen einbezogen.

Die beiden Fahrzeugführer der kollidierten Pkw erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf über 80.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Nick Dorroch

Polizeihauptkommissar Polizeirevier Rostock Lichtenhagen

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